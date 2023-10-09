Olağanüstü Genel Kurul öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!

Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz ile devam kararı alındığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 08:05
Olağanüstü Genel Kurul öncesi Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı!
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Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici teknik direktör çözümünü belirledi.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, aralık ayı başında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurula kadar takımın başında yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın olmasına karar verdi.

Beşiktaş'ın Aralık ayına kadar çıkacağı resmi maçlar sırasıyla şu şekilde;

-Galatasaray (Deplasman)

-Bodo-Glimt (İç saha)

-Gaziantep FK (İç saha)

-Antalyaspor (Deplasman)

-Bodo-Glimt (Deplasman)

-Başakşehir (İç saha)

-Samsunspor (Deplasman)

-Club Brugge (İç saha)

-Ankaragücü (İç saha)


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