Aleksandar Pesic transferinde Fenerbahçe'ye engel
Fenerbahçe Kulübü’nün transfer listesinde olduğu belirtilen Fatih Karagümrük’ün yıldız futbolcusu Aleksandar Pesic’e, teknik direktör Volkan Demirel’in izin vermediği öne sürüldü.
Sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal’ı getiren Fenerbahçe, yıldız bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek isterken eski futbolcusundan veto yedi.
Sporx’in haberine göre, Fenerbahçe’nin her konuda anlaştığı belirtilen Aleksandar Pesic transferine Volkan Demirel izin vermiyor.
Hull City’nin transfer teklifini İstanbul’dan ayrılmak istemediği için reddeden 29 yaşındaki Sırp golcünün Fenerbahçe’ye gitmek istediği fakat uzun yıllar sarı-lacivertli kulübün kalesini koruyan Demirel’in, oyuncusu Pesic’i kaybetmek istemediği iddia edildi.
ALİ KOÇ'TAN İKNA ÇALIŞMALARI
Haberde, Volkan Demirel’in Pesic’in ayrılması için aynı düzeyde bir golcü alınması şartı koyduğu kaydedilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’yı ikna etmek için bonservis bedelinin yanı sıra Sinan Gümüş ile Max Meyer’i de önerdiği ileri sürüldü.
VavaCars Fatih Karagümrük’ün sezon başında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv’den transfer ettiği Pesic, forma giydiği 21 lig maçında takımına 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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