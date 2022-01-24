Aleksandar Pesic’ten Hull City’ye ret

24 Ocak 2022 Pazartesi, 15:42

Spor Toto Süper Lig’de kaydettiği 12 gol ile gol krallığında lider durumda bulunan VavaCars Fatih Karagümrük’ün Sırp forveti Aleksandar Pesic, Hull City’nin teklifini geri çevirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 29 yaşındaki Pesic, “Acun Ilıcalı Bey'e en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Futbol kariyerim boyunca hiç bu kadar profesyonel, özverili, dürüst, enerjik ve karakterli biriyle tanışmadım. Sayın Acun Ilıcalı'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sırp golcü, “Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim. Şunu söylemeliyim ki bugünlerde çok şüphelerim oldu ve çok düşündüm. Gerçek bir arkadaşım olduğunu bir kez daha kanıtlayan menajerim bana çok yardımcı oldu. İstanbul'da kalma kararını verdik” açıklamasında bulundu.

VavaCars Fatih Karagümrük’ün sezon başında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv’den transfer ettiği Pesic, forma giydiği 21 lig maçında takımına 12 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.