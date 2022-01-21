Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City Pesic ve Allahyar için devrede

21 Ocak 2022 Cuma, 11:58

Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla göstedirdiği beğeni toplayan Aleksandar Pesic'e Hull City talip oldu.

Sezon başında bedelsiz olarak İstanbul ekibine katılan Sırp forvet, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Championship ekibine transfer olmak üzere.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hull City Pesic için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki golcünün 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aleksandar Pesic, Fatih Karagümrük ile bir Süper Lig sezonunda en fazla gol(12) atan Karagümrük oyuncusu oldu. Pesic daha önce kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.

ALLAHYAR HULL CITY'YE TRANSFER OLACAK MI?

Öte yandan İngiliz ekibinin Fenerbahçe'nin Zorya'ya kiralık gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katacağı iddia edildi.

20 yaşındaki İranlı futbolcu, Ukrayna kulübünde bu sezon 24 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.