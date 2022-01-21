Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City Pesic ve Allahyar için devrede
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde resmen açıklanan habere göre İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın aldı. Ilıcalı'nın takıma ilk transferlerinin Süper Lig'den iki isim olduğu söyleniyor.
Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla göstedirdiği beğeni toplayan Aleksandar Pesic'e Hull City talip oldu.
Sezon başında bedelsiz olarak İstanbul ekibine katılan Sırp forvet, Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Championship ekibine transfer olmak üzere.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hull City Pesic için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki golcünün 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Aleksandar Pesic, Fatih Karagümrük ile bir Süper Lig sezonunda en fazla gol(12) atan Karagümrük oyuncusu oldu. Pesic daha önce kariyerinde Toulouse, Atalanta, Kızılyıldız, El-İttihad, Seul ve Maccabi Tel Aviv takımlarının formasını giydi.
ALLAHYAR HULL CITY'YE TRANSFER OLACAK MI?
Öte yandan İngiliz ekibinin Fenerbahçe'nin Zorya'ya kiralık gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katacağı iddia edildi.
20 yaşındaki İranlı futbolcu, Ukrayna kulübünde bu sezon 24 maçta 9 gol atıp 4 asist yaptı.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- İzmir Valisi'nden 'rekor vaka' açıklaması
- WhatsApp grup yöneticileri dikkat!
- Transferi olay yaratan yıldızdan ilginç yorum!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı 'yolsuzluk' çıkışı
- Sermiyan Midyat'tan ilk açıklama
- İki çocuk annesi Hayriye'den 3 gündür haber alınamıyor
- Erdoğan ziyaretinin ardından tepki topladı
- Bakan Soylu'dan kar yağışı açıklaması
- Ünlü Amerikalı rock şarkıcısı yaşamını yitirdi
- Barlas'ın Erdoğan mecburiyeti!