Aleksander Ceferin: 'Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri'

Slovenya doğumlu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:12
Aleksander Ceferin: 'Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri'
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Ljubljana doğumlu UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Galatasaray'ın, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendiği maçı tribünde takip etti.

Ortaya çıkan farklı skor nedeniyle maçın ardından Sarı-Kırmızılılar'ı kutlayan Ceferin, "Galatasaray, Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileriye gidebilecek güce sahip" diye konuştu.

Galatasaray, 3-0'ın rövanşında 15 Ağustos Salı günü Rams Arena'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.


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