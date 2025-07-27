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Aleksandr Golovin, Galatasaray forması giydi!

Aleksandr Golovin, Galatasaray forması giydi!

27.07.2025 16:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Aleksandr Golovin, Galatasaray forması giydi!

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Monaco'dan eski takım arkadaşı Aleksandr Golovin'e sarı-kırmızılıların formasını gönderdi. Golovin Galatasaray formasını giydi ve Ismail Jakobs, paylaşım yaptı.

Monaco forması giyen Aleksandr Golovin'den Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir hareket geldi.

ISMAIL JAKOBS PAYLAŞTI

Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Monaco'dan eski takım arkadaşı olan Golovin'e sarı-kırmızılı takımın formasını gönderdi.

Golovin, Galatasaray formasını giydi ve Jakobs, Rus yıldızın fotoğrafını paylaştı.

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TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Jakobs'un Golovin ile ilgili paylaşımı sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Dries Mertens'in ardından bir 10 numara transferi planlayan Galatasaray'da, özellikle sosyal medyada bu ismin Golovin olabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Monaco'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 29 yaşındaki Golovin, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Golovin'in Monaco ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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