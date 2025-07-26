İlk teklif yapıldı: Galatasaray'dan Donnarumma hamlesi!

PSG'de son sezonuna giren Gianluigi Donnarumma, Fransız ekibinin sözleşme uzatma teklifini reddetti. Bunun üzerine PSG, bu yaz İtalyan kaleci ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Donnarumma'nın olası ayrılığına karşın PSG, Lille kalecisi Lucas Chevalier'i takibe aldı. Galatasaray da Donnarumma için harekete geçti.

Fransız basınından Foot Mercato'ya göre Galatasaray, Donnarumma için Paris Saint-Germain'e ilk teklifini yaptı.

PSG'nin Luis Campos önderliğinde yeni kurulan kadroda oluşturduğu kurallar sonrasında takımdaki oyuncular arasında maaş dengesi sağlanması öncelikli hale getirildi. Donnarumma daha yüksek maaş isterken, kulüp yöneticileri bu isteğe karşı çıktı.