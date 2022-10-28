Alex de Souza görevinden ayrıldı
Alex de Souza, Sao Paulo U20 Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrıldı.
Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza, görevinden ayrıldı.
Görevinden ayrılmasının ardından bir açıklama yapan Brezilyalı teknik adam, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için şükran doluyum. Gerçekten sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.
İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Alex, Sao Paulo U20 Takımı'nın başına geçen yıl nisan ayında geçmişti. Takımın başında 88 maçta görev yapan Alex de Souza, 51 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
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