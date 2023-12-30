Alex de Souza’dan Atatürk paylaşımı!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 17:46

Güncelleme: 30.12.2023 - 17:46

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dün gece Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan ancak Suudilerin ‘Atatürk yasakları’ nedeniyle ertelenen Süper Kupa finalinin yankıları sürüyor.

Konuya dair paylaşım yapan isimlerden biri de Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Alex de Souza oldu.

Brezilyalı yıldız, Instagram hesabından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını paylaşarak “Atatürk yoksa Türkiye de yok” dedi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı alkış emojisiyle tebrik eden Alex’in bu paylaşımı 300 binden fazla beğeni aldı.

Futbolculuk döneminde “Doktor” lakabıyla anılan Alex de Souza, 2004-2012 yılları arasında giydiği Fenerbahçe formasıyla 245 maçta 136 gol kaydetti. Alex, Brezilya milli takımıyla ise 49 maça çıkarak 12 kez fileleri havalandırdı.