Alex de Souza'dan Fatih Terim'e mesaj
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim'e başarı mesajı yolladı.
Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim'e sürpriz bir isimden destek geldi.
Fatih Terim, sosyal medya hesabından, "İstanbul'dan Atina'ya" başlığıyla bir video paylaştı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza ise Fatih Terim'in bu paylaşımının altına, "Başarılar hoca" yazdı.
Alex'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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