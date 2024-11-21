Alex de Souza'dan Jose Mourinho'ya yanıt!

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourimho'nun kendisi hakkındaki sözlerine cevap verdi.

Alex de Souza'dan Jose Mourinho'ya yanıt!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:44

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Alex de Souza, Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, "Alex umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur" diye konuşmuştu.

ALEX DE SOUZA'DAN MOURINHO'YA YANIT

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, A Spor'a verdiği röportajda Portekizli hocanın bu sözlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkelerde şampiyon olmuş büyük bir ismi ve şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine"


Etiketler: #Alex de Souza #jose mourinho #fenerbahçe #antalyaspor

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