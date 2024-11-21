Alex de Souza'dan Jose Mourinho'ya yanıt!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:44

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:44

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Alex de Souza, Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, "Alex umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur" diye konuşmuştu.

ALEX DE SOUZA'DAN MOURINHO'YA YANIT

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, A Spor'a verdiği röportajda Portekizli hocanın bu sözlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkelerde şampiyon olmuş büyük bir ismi ve şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine"