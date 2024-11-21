Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu: Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı!

İç transferde İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Dusan Tadic'e de resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitiyordu: Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:46

Fenerbahçe'nin saha içindeki beyni olan Dusan Tadic'in, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemek için sarı-lacivertli yönetim harekete geçtiği iddia edildi.

MAAŞINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Tadic'e 1 yıllık sözleşme önerecek ve 36 yaşındaki futbolcunun 4 milyon Euro'luk maaşında ise bir değişikliğe gidilmeyecek. Haberde Tadic'in eski kulübü Ajax'ın da devrede olduğu belirtildi.

Öte yandan Sırp yıldıza, Suudi Arabistan cephesinden de ilgi var. Arabistan'dan 2 kulübün Tadic'in menajeriyle bir araya gelerek şartlarını sunduğu öne sürüldü.

19 MAÇTA 7 GOL 7 ASİST

Tadic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19 maçta forma giydi. 36 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #fenerbahçe #Dusan Tadic #Sözleşme

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