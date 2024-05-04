Alex De Souza'nın kızı Antalya'da tenis turnuvasına katıldı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın kızı Mauad De Souza, Antalya'da düzenlenen tenis turnuvasına katıldı.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 15:32
Alex De Souza'nın kızı Antalya'da tenis turnuvasına katıldı
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Fenerbahçe'de uzun yıllar futbol oynamış olan ve son olarak Brezilya ekibi Avai'de teknik direktörlük görevi üstlenen Alex De Souza'nın kızı Maria Mauad De Souza, Antalya'da Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) düzenlediği iki turnuvada mücadele etti.

Maria Mauad De Souza, 22-29 Nisan tarihleri arasında Antalya 16 ITF ve Antalya 17 ITF turnuvalarına katıldı. Antalya 16 ITF 2'nci Eleme Turu'nda Alman Laura Boehner'e 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup olan 20 yaşındaki tenisçi ana tabloya kalamadı. Antalya 17 ITF turnuvasının ilk eleme turunda Polonyalı Simona Niemc'i 6-4'lük setlerle mağlup ederek 2'nci eleme turuna yükselen De Souza, bu turda ise Çinli Shuchi Chen'e 6-2, 5-7 ve 10-6'lık setlerle mağlup olarak elendi.


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