Edin Visca, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı

Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 5-1 kaybeden Trabzonspor'da tek golün asistini yapan Edin Visca, Alex de Souza'yı geride bırakarak tarihe geçti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 07:16
Edin Visca, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Galatasaray'a 5-1 kaybetti. Bordo mavililerde tek golü 79. dakikada Enis Destan attı.

Enis Destan'ın attığı golde asisti yapan Edin Visca, Trendyol Süper Lig tarihine geçti.

ALEX DE SOUZA'YI GERİDE BIRAKTI

Edin Visca, Trendyol Süper Lig'de 109 asiste ulaştı. Visca bu asistle Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'ya ait 108 asist rekorunu kırdı.

ALEX TEBRİK ETTİ

Alex, Visca'yı bu başarısından dolayı tebrik etti.

Alex de Souza, "Edin Visca'ya elde ettiği rakamlar dolayısıyla tebriklerimi iletiyorum. Harikulade izler, kutlanmayı hak ederler" ifadelerini kullandı.


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