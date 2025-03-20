Alex de Souza'nın yeni görevi belli oldu!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın Brezilya Ligi ekibi Coritiba'da futbol direktörlüğü görevini üsteleneceği öğrenildi.
Son olarak Türkiye'de Antalyaspor'u çalıştıran ve Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Alex, teknik direktörlük kariyerini sonlandırarak Coritiba'da futbol direktörlüğü görevine getirildi. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex, bundan sonra kulüp yönetiminde aktif bir rol üstlenecek.
ARTIK SAHA KENARINDA DEĞİL
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak yeni bir yol çizen Alex de Souza, Coritiba'nın futbol yapılanmasında liderlik yapacak bir figür olarak göreve başladı. Alex, artık saha kenarında değil, kulübün mutfağında stratejik kararlar veren isimlerden biri olacak. Kulübün yüzde 90 hissesine sahip olan Treecorp'un temsilcileriyle yapılan toplantı sonrası Alex'in yeni pozisyonu resmen açıklandı.
47 yaşındaki futbol adamı, Coritiba'nın futbol bilgisi ve liderlik eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Oyunculara daha yakın bir mentor olmak isteyen Alex, teknik direktörlük yerine kulüp yönetimi tarafında aktif bir rol üstlenme kararı aldı.
CORITIBA'DA KÖKLÜ DEĞİŞİM
Alex'in Coritiba'daki yeni rolüyle birlikte, kulüp yönetim kadrosunda da önemli değişiklikler yapıldı. Internacional'de çalışan André Mazzuco, Gabriel Lima'nın ayrılığı sonrası Coritiba CEO'su olarak atandı. Böylece Brezilya ekibinde yeni bir yapılanma süreci resmen başlamış oldu.
Alex de Souza'nın teknik direktörlük yerine futbol yönetiminde kariyerine devam etme kararı, Fenerbahçe ve Brezilya futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Şimdi tüm gözler, Coritiba'nın Alex önderliğinde nasıl bir gelişim göstereceğine çevrildi!
FENERBAHÇE KARİYERİ
Alex, Fenerbahçe'ye 20 Haziran 2004 tarihinde 5 milyon Euro karşılığında transfer olarak 8 yıl boyunca forma giydi. 8 yılda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa gören Alex De Souza 2012'de ise Fenerbahçe'den Cortiba'ya geri döndü. 7 Aralık 2014 tarihinde ise oynadığı maçın ardından futbola veda ederek oyunculuk kariyerini bitirdi.
ANTALYASPOR KARNESİ
Alex de Souza'nın Antalyaspor karnesiAlex de Souza, sezon başında Antalyaspor'un başında çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.
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