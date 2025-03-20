Vaclav Cerny'den Fenerbahçe sözleri: 'Kupanın favorisini eledik'

Yayınlanma: 20.03.2025 - 16:42

Güncelleme: 20.03.2025 - 16:42

Fenerbahçe'nin Rangers'e penaltılarla elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda ettiği maçlarda gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Vaclav Cerny, takımının çeyrek finale yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Çekya'nın, Faroe Adaları ve Cebelitarık ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Cerny, milli takım kampında verdiği röportajda Fenerbahçe müsabakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

iSport'a konuşan ve yoğun maç trafiği ile seyahatler nedeniyle hastalanmasına rağmen milli takım kampına katıldığını dile getiren Çek hücum oyuncusu, "Birkaç haftadır çok fazla maç vardı ve vücudum buna bir şekilde tepki verdi. Bu yüzde 100 hazır olmadığım anlamına gelmiyor. Sadece burun akıntısı, öksürük gibi ufak şeyler var. Sebebi de seyahat. Türkiye'deydim, İskoçya'daki hava değişiyordu. Bu hepimizin başına gelebiliypr. Ama burada bize çok iyi bakılıyor. Vücudumda bir ağırlık var ama bunun dışında kendimi harika hissediyorum" diye konuştu.

Rangers'ın formda futbolcusu, "Futbolda en iyi sezonu mu yaşıyorsunuz?" sorusu üzerine "Avrupa sahnesinde harika gidiyoruz ancak İskoçya'daki en iyi sezonu geçirmiyoruz. Rangers'ın bunu yapması bekleniyor. Ancak kendime ve kulübe mümkün olan en iyi sonucu elde etmek ve Avrupa'daki formumu korumak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bunu başarabilirsem, çok güçlü bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim" yanıtını verdi.

Cerny, "Fenerbahçe ile oynadığınız rövanş maçında da penaltılarla kazandınız. Bu, kariyerinizin en büyük deneyimlerinden biri mi?" sorusunu ise "Kesinlikle ilk üç deneyim arasına koyardım. O gece her şey vardı. Ibrox gerçekten büyülüydü. Herkes hissetti. Benim için unutulmaz bir geceydi" sözleriyle cevapladı.

Çek futbolcu, "Penaltılara gidileceğini tahmin ediyor muydunuz?" sorusu için "Önceden hazırladığı 5 kişilik bir listemiz yoktu. Teknik direktör seçimi tamamen bize bıraktı. Kaptan James Tavernier sahada olduğunda penaltıları kullanıyor, bu yüzden önce o atmak istedi. Hemen ardından ben atıldım ve kendime çok güvendiğimi söyledim. Öte yandan - takımın en golcü oyuncusu olarak ondan ve muhtemelen benden başka kim olabilirdi ki. O anda ayağa kalkmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

Vaclav Cerny "Avrupa Ligi'nde final hedefliyor musunuz?" sorusunu ise "Nerede olduğumuzu biliyoruz. Lig aşaması için kura çekiminde ilk sekizden dört veya beş takımla karşılaştık ve başarılı olduk. Fenerbahçe de haklı olarak favoriydi ve onları da eledik. Şimdi sakin bir şekilde, ilerlememizin beklenmediğini bilerek gireceğimiz bir çift maçımız var. Bu bize uygun, sınırlarımızın nerede olduğunu göreceğiz" diyerek yanıtladı.