Alex Oxlade - Chamberlain'den Şenol Güneş itirafı: 'Bunu görmek hoş değildi'

Yayınlanma: 20.10.2023 - 13:11

Güncelleme: 20.10.2023 - 13:11

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlılara transferini anlatan Alex Oxlade-Chamberlain, "Şenol Güneş ile hangi pozisyonda oynayacağım hakkında konuşmuştuk. Benim için önemli olan futbola olabildiğinde erken dönebilmek. Beşiktaş büyük bir kulüp ve aileme uzak değil. Takım geçen sezonu üçüncü sırada bitirdi ama benim için sorun yok. İnsanlar bizi şampiyon şansında daha geride görebilir ancak bunu kötü görmüyorum. Rekabeti severim, Bailly ve Rebic gibi isimlerle ligi kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"TARAFTARLAR ÇOK DUYGUSAL"

Türkiye'deki taraftarların tutkusunda bahseden 30 yaşındaki oyuncu, "Taraftarlar burada çok duygusal. Futbol onlar için çok şey ifade ediyor. Onların hayatı, tutkuları ama tabii ki bu değişebiliyor. Büyük takımların çok hata yapmadan sürekli kazanması bekleniyor, böyle olduğunda daha iyi bir şey olamaz. Ancak performans düştüğünde neler olacağını tahmin edebiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

"ONUN İÇİN DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTERDİM"

Şenol Güneş'in ayrılmasının kendisini şoke ettiğini söyleyen Chamberlain şu ifadeleri kullandı:

"Bunu görmek hoş değildi. Beni buraya o getirdi ve daha fazlasını yapmak isterdim. Southampton'daki ilk sezonumda Alan Pardew menajerimizdi. O zamanlar a takım ve altyapı takımı arasında gidip geliyordumbu tarz bir olay yaşanmıştı. Ancak o zamanlar 17 yaşındaydım. Daha sonra Nigel Adkins geldi. Sonrasında Arsene Wenger ve Jürgen Klopp ile çalıştım."