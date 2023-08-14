Transferin maliyeti belli oldu: Alex Oxlade-Chamberlain resmen Beşiktaş'ta!

Yayınlanma: 14.08.2023 - 18:30

Güncelleme: 14.08.2023 - 19:07

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuya 1.5 milyon Euro imza parası ve her sezon için 2.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu. Beşiktaş ayrıca Chamberlain'in sözleşmesinde aldığı süreye göre maç başı ücretin yer aldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. "

ALEX-OXLADE CHAMBERLAIN KİMDİR?

Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.

6 yıl formasını giydiği Liverpool'dan ayrılan Chamberlain, Kırmızılarla çıktığı toplam 146 maçta 18 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.

29 yaşındaki İngiliz yıldız, birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 4 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu gördü.