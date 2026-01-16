Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Alex Toth'un Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Peki, Alex Toth kimdir? Alex Toth'un değeri ne kadar? Galatasaray'ın gündemindeki Alex Toth nereli?

ALEX TOTH KİMDİR?

Alex Toth, 23 Ekim 2005 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte bölgesinde dünyaya geldi. 1,81 metre boyuna sahip 20 yaşındaki Toth, profesyonel futbolculuk kariyerine Ferencvaros takımında devam ediyor.

ALEX TOTH HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Alex Toth merkez orta saha mevkisinde oynuyor. Sağ ayaklı teknik bir isim olarak ön plana çıkan Toth, aynı zamanda ön libero ve on numara bölgelerinde de forma giyiyor.

ALEX TOTH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Ferencvaros'ta başlayan ve 2023 yılında Soroksar'a kiralanan Alex Toth, 2024 yılında Macar ekibine geri dönerek, kariyerine Ferencvaros takımında devam ediyor.

ALEX TOTH İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 25 maçta forma giyen Alex Toth, 2 gol ve 5 asist yaptı. Kariyeri boyunca 82 karşılaşmada süre bulan Toth, bu mücadelelerde 4 defa fileleri havalandırırken, 16 kez gol pası verdi. Macaristan Milli Takımı'nda ise 9 maçta oynayan 20 yaşında futbolcu, henüz skor katkısında bulunamadı.

ALEX TOTH'UN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt verilerine göre, Alex Toth piyasa değeri 8 milyon euro.