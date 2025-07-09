Alexander Djiku için Fransa'dan 3 talip!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçeli o isimle ilgili flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Alexander Djiku'nun Fenerbahçe macerası sona eriyor.

Ganalı oyuncuyla Rennes, Lens ve Nantes'ın ilgilendiği belirtildi.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Djiku için sarı-lacivertliler, 3 milyon euro talep ediyor.