Alexander Djiku'nun sakatlığı için açıklama!
Gana, Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle Angola ve Nijer ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.
Gana, Alexander Djiku'nun sakatlığı nedeniyle Angola ve Nijer ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.
Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği belirtildi.
Djiku, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın 61. dakikasında sakatlanmış ve yerini Becao'ya bırakmıştı.
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