Alexander Zverev ile Coco Gauff ABD Açık'ın ilk turunda hata yapmadı!

27.08.2025 11:26:00
Alman tenisçi Alexander Zverev ile ABD'li raket Coco Gauff, ABD Açık'ın ilk turundaki rakiplerini mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Coco Gauff, ikinci tura yükseldi.

New York'ta düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde, tek erkekler dünya 3 numarası Alman raket Alexander Zverev, Şilili raket Alejandro Tabilo'yu 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası son Fransa Açık şampiyonu ABD'li Coco Gauff ise Avustralyalı tenisçi Ajla Tomljanovic'i 6-4, 6-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

