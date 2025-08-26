Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ikinci turda!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.08.2025 09:47:00
Zeynep Sönmez, ABD Açık'ın ilk turunda karşılaştığı ABD'li raket Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükselen isim oldu.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık Grand Slam Tenis Turnuvası ilk turunda ABD'li rakibi Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez, kariyerinde ilk kez yer aldığı ABD Açık ana tablosunda başarılı bir başlangıç yaptı. Turnuvanın ilk turunda ev sahibi ülkeden Katie Volynets ile korta çıkan Sönmez, rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Elemelerden gelen Volynets karşısında üstün bir performans sergileyen Sönmez, böylece Grand Slam ana tablo tecrübesine galibiyetle başlamış oldu.

İkinci turda ise genç tenisçiyi, Katie Boulter ile Marta Kostyuk arasındaki mücadelenin kazananı bekliyor.

