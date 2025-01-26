Yayınlanma: 26.01.2025 - 13:35

Güncelleme: 26.01.2025 - 13:35

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın finalinde tek erkeklerin dünya 1 ve 2 numarası İtalyan Jannik Sinner ile Alman raket Alexander Zverev karşı karşıya gelecek. Peki, Alexander Zverev kimdir? Tenişçi Alexander Zverev kaç yaşında, nereli?

ALEXANDER ZVEREV KİMDİR?

Alexander Zverev 20 Nisan 1997 Hamburg'da doğdu. Teklerde 23 ATP Turu şampiyonluğu ve çiftlerde iki şampiyonluk kazandı ve iki büyük turnuvada , 2020 ABD Açık ve 2024 Fransa Açık'ta ikinci oldu. Kariyerinin önemli noktaları arasında 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya ve 2018 ve 2021 ATP Finalleri'nde şampiyonluklar yer almaktadır .

Zverev eski bir gençler dünya 1 numarasıdır ve 2014 Avustralya Açık'ta gençler majör tekler şampiyonluğu kazandı . Profesyonel turda da erken bir atılım yaptı ve 17 yaşında tarihin en genç Challenger Turu şampiyonlarından biri oldu. Genç bir çocukken Zverev iki ATP şampiyonluğu kazandı ve çim kortta o zamanki dünya 3 numarası Roger Federer'i şaşırttı . 20 yaşındayken Novak Djokovic'ten bu yana ilk 20'de yer alan en genç oyuncu oldu . Laver Kupası'nda Zverev, 2018 ve 2019'daki belirleyici maçları kazanarak Team Europe'un yarışmadaki erken başarısında önemli bir rol oynadı . 2021 ve 2022'de kariyerinin en iyi sonuçlarına ulaştıktan sonra, Fransa Açık'ta ayak bileğinden sakatlandı ve ertesi yıl yeniden ilk 10'a girmek için iyileşti.