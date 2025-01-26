Yayınlanma: 26.01.2025 - 13:29

Güncelleme: 26.01.2025 - 13:29

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında çeyrek final maçları oynandı. Tek erkeklerde son şampiyon Jannik Sinner, 1 saat 48 dakika süren maçta 8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'ü 6-3, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Peki, Jannik Sinner kimdir? Tenisçi Jannik Sinner kaç yaşında, nereli?

JANNİK SİNNER KİMDİR?

Jannik Sinner 16 Ağustos 2001 yılında doğdu İtalyan profesyonel tenis oyuncusudur. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından teklerde dünya 2 numarasına kadar yükselmiştir ve tarihteki en yüksek sıralamaya sahip İtalyan tenisçidir. Sinner, 2024 Avustralya Açık'ta bir Grand Slam şampiyonluğu ve iki Masters 1000 şampiyonluğu da dahil olmak üzere 13 ATP Tour tekler şampiyonluğu kazanmıştır. Wimbledon'da yarı finalin yanı sıra Fransa Açık ve Amerika Açık'ta çeyrek finale çıkmıştır. Sinner, 2023 sezonunun sonunda ATP Finalleri'nde ikinci oldu ve İtalya'yı Davis Cup şampiyonluğuna taşıdı.

Sinner bunun yanı sıra çiftlerde 27 Eylül 2021'de elde ettiği dünya 124 numarasıyla kariyerinin en yüksek sıralamasına ulaşmış ve çiftlerde bir ATP Tour şampiyonluğu da elde etmiştir.

Sinner, İtalya'nın kuzeyinde, ağırlıklı olarak Almanca konuşulan Güney Tirol bölgesinde büyüdü. Çocukken kayak, futbol ve tenis sporlarında aktifti. Sinner, 8-12 yaşları arasında rekabetçi bir kayakçı olduktan sonra, 13 yaşında sadece tenise odaklanmaya başladı ve deneyimli antrenör Riccardo Piatti ile antrenman yapmak için İtalyan Rivierası'ndaki Bordighera'ya taşındı. Gençken sınırlı bir başarı elde etmesine rağmen, Sinner 16 yaşında profesyonel etkinliklerde oynamaya başladı ve 17 yaşında birden fazla ATP Challenger Tour şampiyonluğu kazanan birkaç oyuncudan biri oldu. İlk 100'e girdikten ve Milano'daki Next Generation ATP Finals'ı kazandıktan sonra 2019'da ATP Yılın Yeni Gelen Oyuncusu ödülünü kazandı.

Sinner, 2020'de ilk 10'daki ilk zaferi olan Fransa Açık çeyrek finali ve 2020 Sofya Açık'taki ilk ATP Tour şampiyonluğu ile ilk 50'ye yükselişini sürdürdü. 2021 yılında, 2021 Washington Açık'ta en genç ATP 500 şampiyonu oldu, Miami Açık'ta Masters ikincisi oldu ve sıralamada ilk 10'a giren 2000'lerde doğan ilk oyuncu oldu. Sinner, 2023 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda ilk majör yarı finaline ulaştıktan sonra, 2023 Kanada Açık'ta ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı. Sezonu ATP Finalleri'nde finale yükselerek ve İtalya'nın 47 yıl sonra ilk kez 2023 Davis Cup şampiyonluğunu kazanmasına liderlik ederek tamamladı.

2024 Avustralya Açık'ta Sinner, yarı finalde dünya 1 numarası Novak Dokovic'i yenerek ilk majör finaline ulaştı ve Dokovic'in yenilgisiz 20-0'lık (yarı final veya sonrası) Avustralya Açık derecesine son verdi. Ardından beş setlik finalde Daniil Medvedev'i iki set geriden gelerek mağlup edip ilk majör şampiyonluğuna uzandı.