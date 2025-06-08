Galatasaray ve Türkiye A Milli Voleybol Takımı’nın genç yıldızı Alexia Carutasu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Alexia Carutasu kimdir, kaç yaşında, nereli? Alexia Carutasu hangi takımda oynuyor?

ALEXIA CARUTASU KİMDİR?

10 Haziran 2003’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Aleksia Karutasu voleybola CSM Bükreş ekibinde başladı. Annesi ve babası profesyonel basketbol kariyerine sahip genç yıldız 13 yaşındayken Romanya Ulusal Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Romanya tarihinin en genç profesyonel oyuncusu unvanını aldı.

2018’de Romanya Ligi ve Romanya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Karutasu, Romanya Milli Takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası'nda da en iyi pasör çaprazı seçilmişti. 1.88 boyundaki pasör çaprazı 2022 yılında Türk vatandaşlığına geçti.

Aleksia Karutasu kimdir, kaç yaşında, nereli Aleksia Karutasu Milli takımda ne zaman oynayacakRomanya U18 Milli Takımı'ndaki performansı dikkat çeken Carutasu, VakıfBank tarafından fark edildi ve teklif yapıldı. 2020 yılında Sultanlar Ligi ekiplerinden Yeşilyurt'ta kiralık olarak forma giyen Alexia Ioana Carutasu, Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olmuştu.

Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olan oyuncu geçtiğimiz sezonu ise Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak geçirdi.

ALEKSİA KARUTASU KİŞİSEL BAŞARILARI

2018 U17 Balkan Şampiyonası

EN İYİ PASÖR ÇAPRAZI

2021 CEV Challenge Cup

EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP)