Alexis Mac Allister: 'Messi, inanılmaz şeyler yapıyor'
Arjantin Milli Takımı'nda Alexis Mac Allister, Hollanda karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak Arjantin'de Alexis Mac Allister, açıklamalarda bulundu.
Allister, takımda performansıyla kendisini en çok şaşırtan isim sorulduğunda, Lionel Messi cevabını verdi.
Allister, söz konusu soru karşısında, "Oyunculardan birini seçmek zor. Messi'yi tanıyoruz ve bizi her gün şaşırtıyor. Antrenmanlarda ve maçlarda inanılmaz şeyler yapıyor. Leo mutlu görünüyor, bu bizim için çok önemli" ifadeleriini kullandı.
Hollanda'nın iyi oyuncuları olduğunu dile getiren 23 yaşındaki futbolcu, "Hollanda'nın iyi oyuncuları ve güçlü bir felsefesi olduğunu biliyoruz. Ama oyunumuzu ve neler yapabileceğimizi düşünmeliyiz. Takım, ruhen iyi ve futbol olarak da iyi gidiyor" diye konuştu.
Arjantin ile Hollanda, Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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