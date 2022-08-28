Alexis Sanchez attı Marsilya rahat kazandı!
Fransa Ligi'nin 4. haftasında Marsilya deplasmanda Nice'e konuk oldu. Marsilya rakibini 3-0 yenerek haftayı moralli kapattı.
Fransa Ligi'nde (Ligue 1) 4. hafta mücadelesinde Marsilya deplasmanda Nice ile karşı karşıya geldi. Allianz Riviera'da oynanan maçta konuk takım Marsilya 3-0 kazanan taraf oldu.
Karşılaşmada Igor Tudor ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 10 ve 42. dakikalarda Alexis Sanchez ile 37. dakikada Nuno Tavares attı.
CENGİZ ÜNDER YEDEKLERDE
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Nice karşılaşmasında yedekler arasında yer aldı ve bu maçta forma şansı bulamadı.
Bu sonucun ardından Marsilya ligde üst üste ilk kez 2 galibiyet aldı ve 10 puana ulaştı. Nice ise 4. maçında da galibiyet elde edemedi ve 2 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Marsilya evinde Clermont ile Nice de deplasmanda Lille ile 3 puan mücadelesi verecek.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Peker, yeni video yayımladı