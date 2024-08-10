Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döndü

35 yaşındaki yıldız futbolcu Alexis Sanchez, 13 yıl sonra eski takımı Udinese'ye geri döndü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 18:21
Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döndü
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Inter'den ayrılan 35 yaşındaki Şilili yıldız Alexis Sanchez, sürpriz bir transfere imza attı.

Bir süredir kulüpsüz olan Sanchez, kariyerinin ilk büyük çıkışını yakaladığı İtalya Serie A ekibi Udinese'ye tam 13 yıl sonra yeniden imza attı.

Udinese Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Burada şampiyon oldu, burada bir şehrin aşkını buldu, burada efsane başladı: 'El Nino' aramıza döndü. Alexis Sanchez resmen Udinese oyuncusu, İki yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Udinese kariyerinde 112 maça çıkan Alexis Sanchez, 21 gol - 20 asistlik performans göstermişti.


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