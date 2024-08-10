Alexis Sanchez, Udinese'ye geri döndü
35 yaşındaki yıldız futbolcu Alexis Sanchez, 13 yıl sonra eski takımı Udinese'ye geri döndü.
Inter'den ayrılan 35 yaşındaki Şilili yıldız Alexis Sanchez, sürpriz bir transfere imza attı.
Bir süredir kulüpsüz olan Sanchez, kariyerinin ilk büyük çıkışını yakaladığı İtalya Serie A ekibi Udinese'ye tam 13 yıl sonra yeniden imza attı.
Udinese Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Burada şampiyon oldu, burada bir şehrin aşkını buldu, burada efsane başladı: 'El Nino' aramıza döndü. Alexis Sanchez resmen Udinese oyuncusu, İki yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Udinese kariyerinde 112 maça çıkan Alexis Sanchez, 21 gol - 20 asistlik performans göstermişti.
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