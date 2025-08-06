Ali Akman'ın yeni adresi Ankara!

TFF 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Ali Akman, geçen sezon formasını giydiği Çorum FK'de 16 maçta 2 gol kaydetti.
23 yaşındaki oyuncunun kariyeri şu şekilde:
Bursaspor: 18-21
Eintracht Frankfurt: 21-23
NEC Nijmegen: 21-22, kiralık
Göztepe: 22-23, kiralık
Dender: 23-25
Çorum FK: 2025
Keçiörengücü: 2025