Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
3. Lig'de şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Bursaspor, şampiyonluk kupasını alacağı maçta Bornova'yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 45 bin 170 taraftar izledi.
3. Lig 1. Grup'ta liderliği geçen hafta garantileyen Bursaspor, 29. hafta maçında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile karşılaştı.
Yüzüncü Yıl Atatürk Matlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bursasspor 4-1 mağlup ederek kendi taraftarı önünde kupasına kavuştu.
4 GOLLE RAHAT GALİP GELDİ
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri dakika 25'te İlhan Depe, 46. dakikada Zeki Dursun ile 57. dakika ve 78. dakikada Muhammet Demir kaydetti. Bornova 1877'in tek golünü ise 52. dakikada Abdulkadir Kuzey attı.
1 HAFTA KALA PUANINI 70'E YÜKSELTTİ
Bu sonucun ardından şampiyon Bursaspor, lig bitimine 1 hafta kala puanını 70'e yükseltti. Bornova 1877, 25 puanda kaldı.
3.Lig'in gelecek haftasında Bursaspor, Karşıyaka deplasmanına gidecek. Bornova 1877, Kırşehir FSK'yi ağırlayacak.
45 BİN 170 TARAFTAR İZLEDİ
Yeşil-beyazlı ekibin şampiyonluk kupasını aldığu maçı 45 bin 170 taraftar izledi.
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik'te takip etti.
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