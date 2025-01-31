Ali Ece stüdyoda çıldırdı: 'Bu aptallığa son verilsin'
Beşiktaş, deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne havlu attı. Siyah-beyazlıların Avrupa defterini kapaması sonrası ünlü yorumcu Ali Ece, sinirden çılgına döndü.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlıları değerlendiren Ali Ece, yayında sinirlerine hakim olamadı.
VOLE YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ece, sinirden önünde bulunan kitap ve kağıdı yere fırlattı. O anlarda programın bir diğer yorumcusu Abdülkerim Durmaz'ın kendisine bir şey isabet etmemesi için geri çekildiği görüldü.
Ali Ece'nin yorumları şöyle:
"Hiç Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 tane solak stoperle oynadığını gördünüz mü? Ben Liverpool'da da görmedim, Beşiktaş'ta da hiçbir yerde görmedim! Artık da görmek istemiyorum.
"BU APTALLIĞA SON VERİLSİN"
Bu aptallığa da son verilsin. Bu kadar olunmasın. Madem başkan, yönetici bilmem ne olunuyor, 4. başkan ve 3. yönetim bu! Artık bir zahmet sağ ayaklı stoper alınacak!
Allah kahretmesin ya! Emirhan iyi değil, Felix iyi değil! Başka 2 solak stoperle oynayan yok kardeşim!
"ARTIK GÖRÜLSÜN BUNLAR"
Kanat forvet alınsın. Muçi adamı geçemiyormuş, kanat forvet değil! Rashica da çalım atamıyor. Artık görülsün bunlar, transferin bitmesine çok az kaldı!
Bu hafta BAY geçilecek ondan sonra yine böyle mi çıkılacak. Aynı şey olacak. 15 maç iki solak stoper ve 0 kanat forvet oynamışsın.
"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞTIRIYORSANIZ DEVAM EDİN"
5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi. Yüzde 33.3'lük galibiyet yüzdesini Beşiktaş'a yakıştırıyorsanız aynen devam edin! Ben etmiyorum!
Allah kahretmesin artık ya! Bu ne çaresizlik ya! Yenik duruma düşüyorsun hiçbir şey üretemiyorsun kanat forvet yok."
?? @aliececom: Dördüncü başkan, üçüncü yönetim oldu; artık bir zahmet sağ ayaklı stoper alınacak!@BtcTurkKripto pic.twitter.com/v4SY49v3Mb— VOLE (@VOLEapp) January 30, 2025
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