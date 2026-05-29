Ali Habeşoğlu kimdir? Ali Habeşoğlu hangi takımda oynuyor? Ali Habeşoğlu Süper Lig'e mi transfer olacak?

Bodrum FK'nın 22 yaşındaki milli santrforu Ali Habeşoğlu, sergilediği performansla Süper Lig kulüplerini peşine taktı.

ALİ HABEŞOĞLU KİMDİR?

Ali Habeşoğlu 29 Temmuz 2004 yılında Antakya'da dünyaya geldi. 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK forması giymektedir.

47 MAÇTA 14 GOL - 7 ASİST ÜRETTİ

Geride kalan sezonda play-offlar dahil 41 maça çıkan 22 yaşındaki forvet 12 gol kaydetti ve 6 asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 maç oynayan Ali Habeşoğlu, bu turnuvada ise 2 gol - 1 asist üretti.