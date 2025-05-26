Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25'inci kez şampiyon olarak formasına 5'inci yıldız takma hakkını elde eden Galatasaray'ın ilk transferinin Ali Habeşoğlu olacağı iddia edildi. Peki, Ali Habeşoğlu kimdir? Galatasaray'ın ilk transferi Ali Habeşoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Habeşoğlu hangi takımlarda oynadı?





ALİ HABEŞOĞLU KİMDİR?

Ali Habeşoğlu, 29 Temmuz 2004 tarihinde Hatay'da doğdu. Habeşoğlu, 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da forma giyiyor.

ALİ HABEŞOĞLU'NUN KARİYERİ

Kariyerine Hatayspor altyapılarında başlayan genç golcü, Hatayspor U19 takımında forma giymiş ardından Somaspor'da kiralık olarak görev yapmıştır. Habeşoğlu, Somaspor'dan Ayvalıkgücü Belediyespor'a transfer olmuştur. Geride kalan sezonda 30 karşılaşmada görev alan kule forvet, 22 gol 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.