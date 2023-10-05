Ali Koç, 4 hakemin ismini verdi: 'Bizim maçlara gelemeyecek noktaya gelirler!'

Yayınlanma: 05.10.2023 - 07:32

Güncelleme: 05.10.2023 - 07:33

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu oldu. Türk hakemleri hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Bundan sonra 'Sen misin adımızı veren' diyebilirler. Geri adım atıp 'Hata mı yapıyoruz?' da diyebilirler. Bizim maçlara gelemeyecek noktaya gelirler! Çok açık söylüyorum! 3-5 adamın elinde oyuncak olamayız! Bu iş böyle gitmez! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Geçmiş başkanlar gibi üstüne gitmeyebilir! Bize tarafsız ve cesur insanlar lazım!

Emre İyisoy... Sürpriz bir şekilde kardeşi de Tolga Özkalfa tarafından Süper Lig'e terfi ettirildi? Bunlar doğru mu sayın başkan? Yanlışsa, ben özür dilerim! Bunca hakemin arasında bu iki kardeşe nasip oluyor Süper Lig'de olmak!" dedi.

HANIMEFENDİYİ LİNÇ ETTİLER

Eski MHK Başkanı Lale Orta hakkında da konuşan Koç, "Lale Orta ile ilgili birçok saldırı oldu. Ben olsam açıklama yapardım, cesaret gösterirdim. Yapmadı, hanımefendiyi linç ettiler. Bir takımın maçında ağıza alınmayacak küfürler edildi ama o takımın taraftarları PFDK'ya sevk edilmedi. Küfürlere sahip çıkıldı. Sorguladık, temsilci yazmamış. Yeterince yüzde olmamış! Bunun açıklamasını istiyorum. Hafif kopma durumuna geliyoruz. İkinci konu, Etik Kurulu'nu çalıştırmıyorlar" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPMAYACAKLAR"

Eski hakemlerin ortaya attığı iddialara değinen Koç, "Bir adam, eski hakem çıkıyor ve konuşuyor. Senin delegen! 'Bir hakemle konuştum, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' diyor. Biri çıkıyor 'Elimde belgeler var' diyor ama tık yok. Yine bu popüler eski hakem cd çıkarıyor, iddialar ortaya atıyor. Etik Kurulu'na çağırırım. Boş atıyorsa, bir daha konuşamasınlar. Çalıştır Etik Kurulu'nu!

Şansal Büyüka bir yazı yazıyor ve 7 haftayı değerlendiriyor. Sonra 'Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike hakem kararları. Fenerbahçe her maçta hakemleri yenmek zorunda değil. Hakem dünyasını 7 kat altını bilen Ahmet Çakar 'Neden gri pozisyonlar hep Fenerbahçe aleyhine?' diye soruyor. Mehmet Büyükekşi bu sorulara cevap vermezse, o koltukta çok fazla oturamaz' diyor" dedi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ AÇIKLAMASI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında da konuşan koç şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Büyükekşi 'Tarafsız değil' demek istemiyorum. Kimsenin arkasından konuşmam. Eski MHK'da olan biri... Onu bulacağım! Çok vahim şeyler söylüyor. 'Bilmem ne maçından sonra Galatasaray'ı doğradınız dedi' gibi şeyler var. Sayın Büyükekşi, sizden rica ediyorum. Bu kişi çağırın, Etik Kurulu'nda değerlendirin. Korkacak, sakınacak bir şey yok! İkinci konu, bir gazetecinin Nihat Özdemir ile arasında geçen konuşma! Mehmet Büyükekşi'nin Gaziantep FK başkanı olduğu dönemde, Nihat Özdemir ile arasındaki konuşma! Biz hayretlere düştük. Bunu yazan tecrübeli biri. Durduk yere bunu atmaz! Bekledik yalanlanmasını ama yalanlanmadı. Selahattin Baki açıklama yaptı, yine yalanlanmadı. Nihat Özdemir 'Biz kavga etmedik' dedi. Bu yalanlama değil! Biz gazeteciyi aradık ve sorduk. 'Çok daha fazla şeyler var' dedi. Nihat Bey'den teyit ettiğini söyledi. Böyle bir şey oldu mu, olmadı mı? Olduysa çok vahim. Sonra aklımız şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüye gidiyor. Dünyada böyle bir şey görmedim. Ben anlık hata yaptım, Cumhurbaşkanı'nı uğurlarken, elim cebimde bir görüntüm var. Tamamen anlık olay. Biz devlet nedir, biliriz. Benim halam 65 yaşında, babası yayında sigara içmez. Saygıyı biliriz. Ama bunlar da çıkınca, şampiyonluk görüntülerine başka türlü bakıyoruz. Nihat Bey yalanlama yapmadı. Böyle yalanlama olmaz. Bu yara alma konusunu inşallah başkan sonlandırır."