Ali Koç'tan 'Atatürk Stadyumu' açıklaması: 'En çok bize yakışır'

Yayınlanma: 09.09.2023 - 12:28

Güncelleme: 09.09.2023 - 12:36

Fenerbahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrenin açılışında bir konuşma yaptı.

Ülker Stadyumu'nun adının 'Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi hakkında konuşan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüz, 1907 yılında kurulduğundan bu yana her daim, kim ne derse desin, aksini söyleyenler olsa da devletinin ve milletinin yanında kayıtsız şartsız olmuştur. Kurtuluş Savaşı boyunca şehitler vermiş, Anadolu'ya silah kaçırarak milli mücadelemize destek sağlamış bir kulübün üyeleriyiz. İşgal kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden halkımıza moral ve motivasyon kaynağı olmuştur. General Harrington Kupası'nda İngiliz işgal kuvvetlerine karşı oynadığı maçta İngiltere'den getirilen profesyonel futbolculara karşı 2-1 kazanmıştır ve Lozan'da görüşmelerde bulunan devlet yetkililerimize ve milli mücadelede bulunan yurttaşlarımıza umut kaynağı olmuş bir kulübüz."

"EN ÇOK BİZE YAKIŞIR"

Koç, "Tarihe bakınca, Fenerbahçe'nin duruşuna bakınca, bağlılığına, aidiyet duygusuna, ilke ve prensiplerine bakınca stadyumumuza Atatürk ismini vermek en çok bize yakışır" diye konuştu.

"3 SENE ÇARPI 4 DÖNEM"

Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda başkanlık süresinin kısıtlanacağını da açıklayan Ali Koç, "Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ADAYLARI EŞİT YARIŞACAK"

Ayrıca Ali Koç, "Tüzüğümüzün daha demokratik, sade, anlaşılır hale getirilmesine çalışılmıştır. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday olanlar eşit şekilde yarışacaklar. Kim yarışıyorsa yarışsın mevcut başkan ile adaylar eşit şartlarda yarışacak" dedi.