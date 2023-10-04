Ali Koç'tan VAR hakemleri için büyük iddia

Yayınlanma: 04.10.2023 - 23:05

Güncelleme: 04.10.2023 - 23:05

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu oldu. VAR hakemleri konusunda açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Hakemler arasında İzmir gurubu var, bunun sıkıntı yarattığı ve insanların artık seslendirdiği kulağımıza geliyor. Bir de Oğuz Sarvan grubu var. Arka planda onun olduğuna dair bilgiler geliyor. PMİK, hakemleri atayan komite. Burada Ahmet İbanoğlu, Tolga Özkalfa var. Bu atamalar hep 8 Mart etrafında oluyor. VAR'dan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi! Yurt dışından hastaları geliyormuş, 5 hakem seminerinden 3'üne katılamıyor! Alper Ulusoy ile Hakan Ceylan'a kalmış sistem! En büyük sorun, MHK Başkanı ve kurul üyeleri, performans incelemiyor. İstediklerini yapıyorlar. Hakem atamalarında manipülasyon var! Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler." dedi.

"YAYINCI KURULUŞ İŞİN İÇİNDE"

Yayıncı kuruluşa da değinen Koç, "İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını, aklayıcı pozisyonlarla üstünü örtüyorlar. Yayıncı kuruluştaki arkadaşlarına 'Şu pozisyonları alma' deniyor. Bir maçtaki pozisyon, Trio programından çıkarılıyor. Böyle bir şey yayıncıya kadar gidiyorsa, son derece endişe verici. Sadece görüntü değil, istatistiklerle de oynuyorlar. Bunu TFF'nin bilmesinin imkanı yok.Sahada hakemin izleyeceği görüntüleri VAR'dan veriyorlar. Sahadaki hakemi sıkıntıya sokmak istiyorlarsa başka, iyi karar vermesini istiyorlarsa başka karar veriyorlar! Bu iddialar korkunç! Sıcak bakmadıkları hakeme zor açıdan veriyorlar, sahiplendikleri hakeme başka açıdan veriyorlar. Vay bizim halemize!" ifadelerini kullandı.

4 HAKEMİN İSMİNİ VERDİ

Özellikle 4 hakeme dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç, "Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gencerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Bundan sonra 'Sen misin adımızı veren' diyebilirler. Geri adım atıp 'Hata mı yapıyoruz?' da diyebilirler. Bizim maçlara gelemeyecek noktaya gelirler! Çok açık söylüyorum! 3-5 adamın elinde oyuncak olamayız! Bu iş böyle gitmez! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Geçmiş başkanlar gibi üstüne gitmeyebilir! Bize tarafsız ve cesur insanlar lazım!" dedi.