Ali Koç açıkladı! '8+3 devam edecek'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ali Koç, başkanlığa devam edeceğini açıkladı.
Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Kulüpler Birliği'nin teveccühü olarak görevime bir sene daha devam edeceğim." dedi.
Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Ali Koç: "9+2 nasıl gündeme geldi anlamış değiliz. 8+3 devam ediyor. Hedefimiz geçen sezonun devre arasına kadar 5 yıllık kuralı devreye sokmaktı ama olmadı. Şimdi hedefimiz Aralık ayına kadar son karar verilip bu tartışmaların 5 yıllığına rafa kalkması." ifadelerini kullandı.
Ali Koç ayrıca, "Türki Cumhuriyet'teki oyuncular, Türk pasaportu olan oyuncular için rica ettik yürürlüğe soktular. Her istediğimiz oluyor mu, hayır! Taleplere göre TFF elinden geldiği gibi karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.
Transfer için de konuşan Ali Koç, "Aklımızın ucundan geçmeyen isimler dolanıyor. Biz de bazen acaba bizim yerimize başka biri mi pazarlık yapıyor diye merak ediyorum." şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Whatsapp çöktü mü?
- Canan Karatay'a tepki
- Sedat Peker'in avukatından 'iade' açıklaması
- Cennet Koyu, Cengiz Koyu oldu!
- Sedat Peker, Türkiye’ye iade edilecek mi?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Eğitimde acı tablo...
- 'Alırsa İstanbul'u o alır...'
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- Şeyhler altyapı yatırımlarına çökmek istiyor!