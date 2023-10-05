Ali Koç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüntüsü hakkında ilk kez konuştu!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında elleri cebinde yürüdüğü görüntü hakkında ilk kez konuştu.

"BİLE BİLE SAYGISIZLIK YAPMAM"

Böyle bir hareketi bilerek yapmayacağını söyleyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var. Biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız. Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına, bile bile saygısızlık yapmam"

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçen eylül ayında Yunanistan'da kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etmişti.

Ziyaret sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşan Ali Koç'un ellerinin cebinde olması sosyal medyada gündem olmuştu.