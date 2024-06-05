Ali Koç 'Beraber çalışmayacağım' demişti: Aziz Yıldırım'dan Şekip Mosturoğlu çağrısı!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:30

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:30

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurulu için geri sayıma geçildi. Seçime sayılı günler kala sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım'dan mevcut başkan Ali Koç'un "Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağım" sözlerine cevap geldi.

Aziz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer kongre üyelerimiz, Sevgili taraftarlarımız, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Seçimli Olağan Genel Kurulumuzda, saat 09:30'dan itibaren stadımızda yerimizi alacağız. Mevcut Başkan Sayın Ali Koç'un, kazandığı takdirde, yakın zamanda rekor bir oyla seçilmiş Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağı yönündeki demeçleri son derece anti-demokratik ve anti-kurumsaldır. Bununla birlikte Sayin Koç, bu açıklamalarıyla, genel kurulun divan yönetimine ambargo koyma hedefini açıkça belli etmiştir."

"ŞEKİP MOSTUROĞLU LEHİNE OY KULLANSINLAR"

"Genel Kurulumuzun eşit ve adil şartlarda idare edilebilmesi, 2 gün boyunca yaşayacağımız yoğun kongre ortamının profesyonellik ve adalet ile yönetilmesi ve her bir kongre üyemizin hakkının sonuna kadar muhafaza edilebilmesi adına, kurumsal yapımızın bir gereği olarak, yakın zamanda rekor oyla seçilmiş mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, 3 Temmuz'da kulübümüz için aylarca hapis yatıp bedel ödemiş olan Sayın Şekip Mosturoğlu'nun, Genel Kurul'un Divan Başkanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün genel kurul üyelerimizi de, adalet duygusundan şüphemizin olmadığı, tüzüğümüzü noktasından virgülüne kadar uygulayacağına emin olduğumuz, Sayın Şekip Mosturoğlu lehine oy kullanmaya davet ediyor, tüm üyelerimizi 8 Haziran Cumartesi günü saat 09:30'da stadımıza bekliyoruz."