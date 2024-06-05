Avrupa ekipleri takipteydi: İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe kararı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni kontrat imzalayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin 99 puanla ligi 2. sırada bitirdiği sezona İrfan Can Kahveci damga vurdu. Milli futbolcu performansıyla büyük fark yaratırken kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi.
Göz kamaştıran performansı sonrası Avrupa ekiplerinin peşine düştüğü futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin son kararını vermeye hazırlanıyor.
YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşmesi kalan İrfan Can Kahveci'nin gönlü Fenerbahçe'de kalmaktan yana.
Sabah'ta yer alan habere Avrupa'dan talipleri olan 28 yaşındaki futbolcu sezon başlamadan Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıktı.
Milli yıldız bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
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