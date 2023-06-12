Ali Koç duyurdu: Kulüpler Birliği'nden TFF başkanlığı kararı!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 19:53

Güncelleme: 12.06.2023 - 19:58

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 22 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nda kritik bir toplantı yapıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Koç, TFF başkanlığı için Kulüpler Birliği üyelerinin büyük çoğunluğunun Mehmet Büyükekşi'yi desteklediklerini söyledi

Ali Koç

Ali Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Toplantımızın ana maddesi TFF seçimiyle alakalıydı. TFF başkanlığına aday olacaklar kimse gelip bizlere projelerini anlatmaları ve bizlerin de ihtiyaçlarımız, dertlerimiz konularında istişare yapmaktı. Uzun zamandır seçimler tek adaylı yapılıyor. Bizler birden çok adaylı seçim olması gerektiğini düşünüyoruz ama bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil ama bunun not edilmesini istiyoruz. Görünen o ki tek adaylı bir seçime gidiyoruz."

"KULÜPLER BİRLİĞİ A.Ş. KURULMALIDIR"

"Mehmet Büyükekşi bundan sonra yapacaklarını anlattı. Futbolun en önemli paydaşları kulüplerdir. Ama futbol sektöründe sözü en az dinlenen de kulüplerdir. Bunun önüne geçilmesi için Kulüpler Birliği A.Ş. kurulmalıdır. Başkanımızla konuştuklarımızdan birisi de Kulüpler Birliği A.Ş.'nin başlatılmasıdır. Uzun vadeli bir yolculuğun tohumlarının bugün atılması konusunu ele aldık ki Büyükekşi de buna olumlu bakıyor."

"Kurullarda memnun değiliz. Kurulların liyakat bazlı olmaması ve güvenilirliğinin sürekli sorgulanması... Temsilci ve gözlemci kurullarının baştan aşağı yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle hakem atamaları ve performansı konusunda hepimizin sıkıntısı var. Yapay zeka ataması niyet olarak iyidir ama teknoloji kullanarak yapılan bu sistem henüz yeterli düzeye gelememiştir. Yapay zekada "etap dışı" unsuru var. Bunu şimdilik not edin, ilerleyen günlerde bunu da konuşacağız."

Mehmet Büyükekşi

"SAYIN BÜYÜKEKŞİ HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

"Türkiye Ligi'nin şampiyonluk primi 1 milyon Euro'nun altında 25 milyon TL ediyor. EuroLeague'den şikayet ediyoruz ama bu EuroLeague'in bile altında. Bazı kulüpler 4-6 milyon Euro arasında alıyor, bazıları ise 8-10 milyon Euro arası alıyor."

"Kulüpler Birliği'nda sayın başkana destek var mı diye soracaksınız. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu başkanın çalışmalarından, harcadığı mesaiden ve niyetinden memnun. Herkes sonuçlardan memnun mu? Hayır. Ama 1 yıldan kısa bir sürede harcanan mesai, niyet, ulaşılabilirlik konularında kulüplerin büyük çoğunluğu memnun. İleriye dönük olarak da sayın Büyükekşi'yi destekliyor kulüplerin büyük bir çoğunluğu. Başka bir aday da olmaması sebebiyle 'Sayın Büyükekşi hayırlı uğurlu olsun' dediler."