Göksel Gümüşdağ'dan TFF başkanlığı açıklaması!

Yayınlanma: 12.06.2023 - 18:58

Güncelleme: 12.06.2023 - 19:01

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak seçim için bir araya geldi.

Toplantının ardından Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, adaylık konusunda bir kararı olmadığını ve şu anda tek adayın Mehmet Büyükekşi olduğunu söyledi.

Mehmet Büyükekşi

"TEK ADAY MEHMET BÜYÜKEKŞI"

Göksel Gümüşdağ, "TFF başkanlığı için şu an tek aday Mehmet Büyükekşi gözüküyor. Kulüplerin farklı talepleri var. Benim adım da adaylık için geçmişti ama böyle bir kararım yok. Mehmet Büyükekşi devam edecek gibi duruyor" sözlerini sarf etti.

SEÇİM 22 HAZİRAN'DA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, olağan seçimli genel kurul, Ankara'da saat 11.00'de başlayacak.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.