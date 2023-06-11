Şanlıurfaspor TFF 2. Lig play-off'ta finale çıktı

Yayınlanma: 11.06.2023 - 22:37

Güncelleme: 11.06.2023 - 22:37

TFF 2. Lig play-off turu yarı final rövanş karşılaşmasında Şanlıurfaspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Şanlıurfaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 90+2'nci dakikada Kemal Rüzgar kaydetti.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Şanlıurfaspor, toplamda 5-2'lik skorla TFF 2. Lig play-off finaline yükseldi.

BUCASPOR'UN RAKİBİ OLDU

Şanlıurfaspor, play-off finalinde İskenderunspor'u eleyen Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

Final maçı, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.

MAÇ ÖNCESİ ELEKTRİKLER KESİLDİ

Karşılaşma öncesinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nun elektrikleri kesildi. Yaklaşık 8-9 dakika sonra gelen elektriklerin ardından stadyumda bu kez de ses sistemi çalıştırılamadı. Maç öncesi İstiklal Marşı hoparlörden çalınamazken futbolcular ve tribünler marşı söyledi.

Saat 20.00'de başlaması gereken mücadelede saat 20.11'de başladı.