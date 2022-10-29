Ali Koç, Fenerbahçe Opet'in şampiyonluğunu değerlendirdi
2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Vakıfbank’ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet'de başkan Ali Koç, maç sonu konuştu.
2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank’ı 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.
"DİĞER ŞAMPİYONLUKLARIMIZ HABERCİSİ OLUR"
Bu sezon başarılara açık bir kulüp olduklarını dile getiren Koç "Muhteşem maç çıkardılar. Yendiğimiz takım ya dünyanın en iyi takımı ya da en iyi 1-2 takımdan biri. 3-0 net skor. İnşallah bu senemiz açık, şansımzı bol olur Bu sene tüm kupalara talibiz. 99. yılımızı bitirdik. Yarın 100. yılımızın ilk gününü yaşayacağız. Yarın ve her kupaya talibi dediğimiz ortamda sezona kupayla başlamak, 99. yılı muhteşem zaferle kutlamak, inşallah bundan sonraki aylarda diğer şampiyonluklarımız habercisi olur" dedi.
"HENÜZ BAŞTAYIZ AMA ÇOK ÜMİTLİYİZ"
Tüm branşlarda iyi başladıklarını ifade eden Koç "Bu sene iyi başladık. Tünelin sonunda büyük bir ışık var. İnşallah devamını getirip önce futbolda sonra diğer branşlarda kupaları getirmeye devam ederiz. Basketbolda dün müthiş bir zafer yaşadık. Henüz baştayız ama çok ümitliyiz. Herkes mutluluğun en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.
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