Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik

29 Ekim 2022 Cumartesi, 12:10

Hedefini bu sezon Avrupa'da başarı olarak belirleyen Trabzonspor, önce Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elendi, ardından da UEFA Avrupa Ligi'nden çıkma şansını zora soktu. Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fırtına'ya, son maçta galibiyet yetmiyor.

Fanatik'in haberine göre, Monaco'nun da takılması gerekiyor. 2 yıllık Trabzonspor kariyerinde biri lig şampiyonluğu olmak üzere 3 kupa kazanan Avcı, Avrupa'da ise bir türlü şeytanın bacağını kıramıyor. Tecrübeli hoca, Avrupa kupalarında çıktığı 18 deplasmanda sadece 1 galibiyet alabildi.

Avcı'nın takımları diğer 17 maçta 4 beraberlik, 13 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Abdullah hocanın tek galibiyeti, 23 Kasım 2017'de Başakşehir'in başında Ludogorets'e karşıydı.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Genel tabloya bakıldığında ise Avcı, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile toplam 35 Avrupa maçı oynadı. 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 yenilgi elde etti.

Sırbistan'daki Kızılyıldız yenilgisinin ardından hayli üzgün olan deneyimli çalıştırıcı, "Hesaplara bakacağız ve Avrupa'da devam etmek için her şeyi yapacağız" dedi.