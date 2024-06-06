Ali Koç: 'Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 23:19

Güncelleme: 06.06.2024 - 23:19

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurul öncesinde kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona çok sayıda genel kurul üyesi katıldı.

Alkışlar eşliğinde salona giren Koç, göreve geldiğinden bu yana yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Zor bir dönemde göreve geldiklerini aktaran Koç, "Geldiğimizde 1 hafta içinde 17 milyon avro ödemek zorundaydık. 612 milyon avroluk bir borç yükümüz vardı. 2018 yılında göreve geldiğimizde, Sayın Aziz Yıldırım, 'Fenerbahçe batmış.' dedi. Futbolun amiri UEFA'nın dediği gibi finansal açıdan Avrupa'nın en kötü kulübüydük, açıklanan raporun kapağında bulunuyorduk. Biz biliyorduk ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Sayın Aziz Yıldırım 'Biz kulübü bakkal gibi yönetiyoruz.' demişti, bakkal bile daha iyi yönetilir. Fenerbahçe'nin futbol takımının göğüs sponsoru yoktu. Tüm bu etkenlere rağmen faaliyetleri sürdürüp kaynak oluşturarak, finansal açıdan gemiyi doğru istikamete çevirdik. Tünelin sonundaki ışığı artık görebiliyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda herkesi yendiğini ancak sisteme takıldığını savunan Koç, şöyle devam etti:

"Biz gelene gidene 3-5 atarken, rakibimizin tek farkla kazandığı maçlarda nasıl itildiğini hatırlayın. Hakem seminerinde sızdırılan videoyu hatırlayın. Hakem 'Baskı, beklenti vardı. Ruh halimi şu an bile hatırlamıyorum.' diyor. Bu hakem hala görev yapıyor. 2017-2018 sezonu kadromuz 70 milyon avro seviyesindeydi, şu anda 200 milyon avro seviyesinde. 2018'de 7 adet sponsorumuz, 18.7 milyon gelirimiz vardı. Bunun yüzde 60'ı Doğuş Grubu'ndandı. Bugün 42 adet sponsorumuz var, boş yerimiz yok, 48 milyon avro civarında gelirimiz var. Bugün Aziz Yıldırım çıkmış 'Koçspor oldu' diyor. Sanki Koç'un parası haram. Koç'un sponsorlukları yüzde 35-40 seviyesinde. Şimdi atıyor, daha iyi sponsorluklar getirecekmiş. O zaman niye getirmedin. 'Benim tek kuruş alacağım yoktur.' dedim. Bu alacağın neden bilançoda durduğunu da anlattım. Çıkmış tehdit ediyor. Biz kasa kolaylığı sağlandığı için sizi mahkemeye vermeyerek hata etmişiz. Fenerium sayenizde uçuyor. Milyonlarca taraftarla uçuyor. 2018'de 22 milyon avro ciro yaparken şimdi 47 milyon ciro yaptı. O zaman 5 milyon avro kar varken, şu anda 27 milyon avro kar var. Yarım milyon forma sattık. İnşallah şampiyon olunca 1 milyon formayı görürüz."

"Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız"

Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda güçlü durumda olduğunu aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık geldiğimiz noktada Finansal Fair-Play kriterlerine takılmıyoruz, daha büyük adımlar atabilecek cesaret ve gücümüz var. İşte o yüzden Mourinho bugün Fenerbahçe'de. Bütün bütçemizi elbette hocamıza harcamadık. Göreceksiniz hocamızın bütçesine çok fazla sporsor olacak. Gönülden davranan Fenerbahçeli iş insanları olacak. Mourinho 'Her sene bulduğunuz 4 sponsorun marka yüzü olurum.' dedi. Diğer sponsorlar bu olacak. Kuvvetli bir yönetimimiz var. Takımımız güçlü. Takımımızın başarısı yadsınamaz. Her şeyi yendik, sistemi yenemedik. Yapacağımız takviyelerle Fenerbahçe tarihinin rüya takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak. Hayal tüccarlığı yapmadığımızı son kadromuzla gördünüz. Ama yakın zamanda çok daha net göreceksiniz."

Jose Mourinho'nun dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Mourinho'nun gelişine, bu yönetimin 10 yılın acısını çıkarmak için neler yapacağını görmek gözüyle bakın. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 5 hocasından birisi, lider, çok büyük işler yapacak. Sayın Acun Ilıcalı'nın dediği gibi, şimdiden ailemizin parçası oldu. Mourinho transferi sadece rakiplerin değil, Sayın Aziz Yıldırım'ın da dengesini bozmuş olacak. Kendisi başkanken herkesi tehdit ederdi. Son 6 senede ise Fenerbahçe Kulübünü tehdit etmeye başladı. En son 'Menajere açıktan para verdiniz.' diyor. Bugün de diğer yöneticisi çıkmış, 'Biz menajeri biliriz.' diyor. Jorge Mendes'le ne dertleri var diye baktık. Meğersem adama borç takmışlar. Bruno Alves transferinden 2014 yılında ödenmemiş, mahkemelik olmuş borcu biz ödedik. Bir sürü gayrimenkulun de alım rakamlarını biz ödedik. Ben bunları ifade ederken çok üzülüyorum ama artık söylemem gerek. Öyle bir takım kuracağız ki şampiyonluk sözü vermek zorunda kalmayacağız. İlk adımımızı çok güçlü şekilde attık, devamı da gelecektir."

"İsmail Kartal ve futbolcuları gönülden kutluyorum"

Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının geçen sezon çok iyi bir performans sergilediğini belirterek, "İsmail Kartal ve futbolcuları, bize yaşattığı gurur için gönülden kutluyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Oyuncularımızı olağanüstü, astronomik bir rakam gelmedikçe kadromuzda tutmaya devam edeceğiz. En önemli vaadimiz ekonomik açıdan ülkenin en kuvvetli spor kulübü olmak. Şu anda halka arz oranı yüzde 32 ile en düşük olan Fenerbahçe. Hisselerimizi kullanacağız. Eskiden oyuncu maaşı ödemek için satmıştık. Önümüzdeki sene stat isim hakkı da doluyor. 2014 yılında 10 yıllığına 90 milyon dolara Ülker'e verilmişti. Murat Ülker'den ve Ülker Ailesi'nden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Koç, seçimi kazanmaları durumunda stadyumda yapılacak değişiklikler ve Maltepe'de 125 dönüm alan üzerinde yapılması planlanan akademi hakkında bilgiler verdi.

Ali Koç'un yönetim listesinin tanıtımıyla organizasyon tamamlandı.