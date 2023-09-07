Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği yönetimine seçildi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde ikinci kez yönetim kuruluna seçildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ikinci kez Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetimine seçildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Avrupa'daki futbol kulüplerini temsil eden en önemli kuruluş olan ECA'nın seçimleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.
2019-2023 yılları arasında ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan başkan Ali Koç, ikinci kez bu göreve layık görüldü.
Ali Koç, 2023-2027 yılları arasında da ECA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütecek.
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