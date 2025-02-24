Ali Koç ile Acun Ilıcalı'ya seslendi: Şahan Gökbakar'dan derbi paylaşımı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 22:32

Güncelleme: 24.02.2025 - 22:32

Galatasaray'ın kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi 0-0 berabere sonuçlandı.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, berabere biten derbinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BİR SONRAKİ MAÇI İKİNİZ YÖNETİN"

Galatasaray taraftarı olan Gökbakar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilacı'nın hakem kıyafeti ile resmedilen paylaşımında, "Bir sonraki maçı ikiniz yönetin. Hadi bakim şimdi geldiğiniz gibi geri gidin" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde: