Derbide Fenerbahçe'nin golüne iptal kararı!

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takımın attığı gol iptal edildi.

Derbide Fenerbahçe'nin golüne iptal kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 20:36

Fenerbahçe maçın 12. dakikasında Galatasaray karşısında öne geçti ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı.

VINCIC GOLÜ İPTAL ETTİ 

Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti.

Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi

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