Derbide Fenerbahçe'nin golüne iptal kararı!
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli takımın attığı gol iptal edildi.
Fenerbahçe maçın 12. dakikasında Galatasaray karşısında öne geçti ancak pozisyon öncesinde faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
Sol kanattan Kostic'in yaptığı ortaya Szymanski hareketlendi ve Muslera ile çarpıştı.
VINCIC GOLÜ İPTAL ETTİ
Muslera'nın yerde olduğu esnada Oğuz Aydın önünde kalan topu boş ağlara gönderdi ancak hakem Slavko Vincic golü iptal etti.
Pozisyonun ardından Szymanski'nin yaptığı hareketin faul olduğu ifade eden Vincic, VAR'dan pozisyon için onay aldı ve faul kararında kaldı.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi
Spor Haberleri
- Derbide gol iptal edildi!
- Derbide dikkat çeken hareket!
- Mert Hakan'a derbi öncesi büyük tepki!
- Okan Buruk'tan 'provokasyon' sözleri
- Red Bull Bc One Cypher Türkiye Şampiyonları belli oldu
- Yunus Akgün: 'İlk maçta rahat kazandık'
- Djiku'dan derbi açıklaması!
- Jose Mourinho'dan Galatasaray açıklaması
- Dev derbide ilk düdük çaldı!
- Ibrahimovic'ten eleştirilere sert yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'yi topa tuttu
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama